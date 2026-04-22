Man overleden bij steekincident in Hoensbroek

Samenleving
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 2:38
HOENSBROEK (ANP) - Bij een steekincident in het Limburgse Hoensbroek is een man overleden. De politie meldt dat zij een onderzoek heeft gestart.
De identiteit van de man is bekend bij de politie, maar omdat de politie de familie nog niet in kennis heeft kunnen stellen, laat zij daar desgevraagd niets over los.
Rond 22.35 uur ontving de politie een melding van een steekincident op de Akerstraat-Noord in het Zuid-Limburgse Hoensbroek. Er kwam een traumahelikopter voor medische assistentie waarna het slachtoffer per ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht, aldus de politie. Daar is hij overleden aan zijn verwondingen.
De Forensische Opsporing doet onderzoek in de woning. De recherche is ook aanwezig om camerabeelden te bekijken en getuigen te horen.
