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Grote brand in pastorie van kerk Westbeemster

Samenleving
door anp
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WESTBEEMSTER (ANP) - In het Noord-Hollandse dorp Westbeemster staat het interieur van de pastorie van de katholieke Johannes de Doper-kerk in brand. Volgens de veiligheidsregio was sprake van een uitslaande brand, dus werd er opgeschaald naar een grote brand.
Er zijn geen slachtoffers gevallen, en de brandweer was snel ter plaatse. Daarbij is voorkomen dat de brand oversloeg naar de naastgelegen neogotische dorpskerk.
Volgens een woordvoerder was de brand rond 23.00 uur niet meer uitslaand. Brandweerlieden zijn binnen bezig met het blussen van de brandhaarden in het veelal houten interieur van de pastorie. Rond middernacht meldde de woordvoerder dat het nablussen nog wel enige tijd in beslag neemt. Er moeten delen van wanden worden gedemonteerd om overal goed bij te kunnen.
De brandweer heeft ook een verkenningsdrone ingezet om te kunnen zien of er nog brandhaarden in het houten dak zaten.
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