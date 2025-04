Grote brand in schuur in Rouveen, Overijssel

ROUVEEN (ANP) - Aan de Oude Rijksweg in Rouveen, Overijssel, is omstreeks middernacht in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand uitgebroken in een schuur. Dat meldt de Veiligheidsregio IJsselland.

Bij de brand kwam veel rook vrij en de brandweer riep omwonenden op ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten.

De brandweer gebruikte een kraan om beter bij de vuurhaard te kunnen komen. Omstreeks half twee werd het sein brand meester gegeven. De brandweer zal nog enkele uren bezig zijn met nablussen.