Weer massale demonstraties in VS tegen Trump

In de Verenigde Staten zijn zaterdag in het hele land duizenden demonstranten de straat op gegaan om te demonstreren tegen de regering van president Donald Trump. Dat melden onder andere The Washington Post en The New York Times.

Volgens The New York Times zijn de protesten minder groot dan die op 5 april, toen de mensen de straat op gingen onder het motto "Hands off" (Handen Af).

De demonstranten beschuldigen Trump ervan burgerrechten en de wet in het algemeen niet te respecteren door immigranten onrechtmatig uit te zetten en ambtenaren te ontslaan. Ook keren ze zich tegen de economische onzekerheid als gevolg van de handelsoorlog.

In het bijzonder kwamen de demonstranten op voor de Salvadoraan Kilmar Abrego Garcia, die volgens rechters onterecht werd gedeporteerd naar zijn thuisland.

Ook kwamen mensen in opstand tegen hoe de regering seksuele minderheden behandelt. Op identiteitspapieren kan bij geslacht alleen worden gekozen tussen man en vrouw, wat een probleem is voor transgender en intersekse personen.