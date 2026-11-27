ROTTERDAM (ANP) - In een winkel aan de Groene Hilledijk in de Rotterdamse wijk Feijenoord is brand uitgebroken. De brand gaat gepaard met veel rook, meldt de veiligheidsregio Rijnmond. Het is niet duidelijk om wat voor winkel het gaat.

Meerdere winkels en bovengelegen woningen zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen. Drie mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Een van hen is met brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De tweede was lichtgewond en hoefde niet naar het ziekenhuis en de derde had rook ingeademd, aldus de veiligheidsregio.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.