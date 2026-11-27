LUSAIL (ANP) - Max Verstappen heeft vrijdag de vijfde tijd neergezet bij de tweede vrije training voor de GP van Qatar. De Nederlandse coureur in de Formule 1 reed voor Red Bull Racing zijn snelste ronde in 1.23,576. De Italiaanse wereldkampioen Kimi Antonelli was in de Mercedes de snelste in de oefensessie met 1.23,077.

De tweede training werd twee keer met een rode vlag onderbroken. De eerste keer omdat er te veel grind op de baan lag en daarna vanwege een crash van de Fransman Pierre Gasly in de Alpine.

Verstappen (29) reed eerder op de dag de zesde tijd in de eerste vrije training. Hij klokte in de RB22 toen een tijd van 1.24,133 op het Lusail International Circuit.

Vierde seizoenszege

Verstappen behaalde vorige week in Las Vegas zijn vierde seizoenszege. De nummer 2 in de WK-stand eindigde de laatste negen grands prix op het podium.

De derde vrije training is zaterdag om 15.30 uur. De kwalificatie is daarna om 19.00 uur, waarna de grand prix zondag om 17.00 uur begint.