MOERDIJK (ANP) - Op een industrieterrein in Moerdijk is brand uitgebroken bij een bedrijf. Het is nog onduidelijk waar de brand precies woedt, maar het lijkt er volgens de veiligheidsregio op dat de brand woedt op het terrein van Shell.

Hoe groot de brand precies is, wordt onderzocht. Op beelden is veel rook te zien, maar vermoedelijk komt de rookontwikkeling ook door affakkelen.