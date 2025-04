Studenten en scholieren woest over goedkeuring onderwijsbegroting

UTRECHT (ANP) - Organisaties van studenten en scholieren zijn zeer ontstemd over de partijen die in de Eerste Kamer de onderwijsbegroting met 1,2 miljard euro aan bezuinigingen aan een meerderheid hebben geholpen. "Er wordt bezuinigd op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. In plaats van dat tegen te houden, werden dealtjes gesloten. Als die politieke partijen echt gaven om onze toekomst hadden ze tegen gestemd", reageert voorzitter Abdelkader Karbache van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb). Ook het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en JOBmbo zijn verbolgen.

Begrotingen worden vrijwel nooit afgekeurd door de Eerste Kamer. De laatste keer was in 1907. Toch had de onderwijssector enige hoop gevestigd op de senatoren. Zij stemden echter in meerderheid voor. De coalitie kreeg onder meer steun van CDA, JA21 en ChristenUnie. Met die partijen was in de Tweede Kamer een akkoord gesloten over verzachting van de bezuinigingen. Eerst zouden die tot 2 miljard per jaar oplopen.