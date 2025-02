Grote cocaïnevangst in haven Vlissingen, vijf mannen opgepakt

VLISSINGEN (ANP) - In de haven van Vlissingen is donderdag 2598 kilo cocaïne onderschept, en vrijdag zijn vijf mannen opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel ervan. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De drugs werden gevonden in diverse pallets met fruit afkomstig uit Ecuador. Vrijdag ging de lading per vrachtwagen door naar een loods in het Noord-Brabantse Ulvenhout. Daar vielen leden van de Dienst Speciale Interventies binnen en arresteerden ze vijf mannen. Het gaat om een 44-jarige man uit Dalfsen, een man van 47 uit Hilversum, een man van 44 uit Hoevelaken en twee mannen van 30 en 31 zonder vaste woon- of verblijfplaats.

In de loods zijn een vrachtauto, vrachtauto met oplegger, paardentrailer, aanhanger, twee bestelbussen en een heftruck in beslag genomen.

De drugs zijn inmiddels vernietigd. Volgens het OM was de groothandelswaarde van de lading 65 miljoen euro.