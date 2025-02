De Boo klopt Stolz op 500 meter, maar relativeert die zege ook

HEERENVEEN (ANP) - Jenning De Boo zorgde opnieuw voor een primeur in Thialf. De 21-jarige Groninger won op de 500 meter in Heerenveen voor het eerst een individuele wereldbekerwedstrijd en versloeg ook voor de eerste keer zijn grote concurrent Jordan Stolz. De Boo was met 34,18 nipt sneller dan de regerend wereldkampioen, die tweede werd in 34,27, maar relativeerde die overwinning ook meteen.

De Boo was trots op zichzelf, vooral omdat hij het ook vanuit de laatste rit liet zien. "Voor het thuispubliek en nadat iedereen al heeft gereden. Ik had de tijd van Stolz gezien en wist dat ik harder kon, dat had ik al gedaan. Maar dat maakte het ook nog lastiger. In Milwaukee was ik in dezelfde situatie en toen deed ik het in de laatste rit niet. Dit is ook een beetje revanche daarvoor."

De Nederlands kampioen was de eerste om zijn overwinning op Stolz ook weer te relativeren. "Aan de ene kant is het hartstikke mooi, aan de andere kant, Stolz is ook ziek geweest. Dat houd ik in mijn achterhoofd naar de WK in Hamar, waar hij waarschijnlijk weer beter zal zijn. Ik weet nou niet of ik hem op zijn best heb verslagen."

De Boo noemde de zege in Thialf vooral een persoonlijke overwinning, omdat het zijn eerste individuele wereldbekerzege is. "Ik was nu beter. Iedereen roept nu al anderhalf jaar dat ik het antwoord ben op Stolz, maar ik had het nog geen enkele keer laten zien. Nu heb ik voor het eerst laten zien dat ik hem kan pakken. Als ik in Hamar op mijn best ben, denk ik dat ik kan winnen."