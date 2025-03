Grote drukte bij Centre Pompidou op laatste dag voor verbouwing

PARIJS (ANP/AFP) - Kunstliefhebbers en toeristen zijn zondag massaal naar het Centre Pompidou in Parijs gegaan om nog een keer het prestigieuze museum te bezoeken. De trekpleister sluit na het weekend vijf jaar lang de deuren voor een grondige verbouwing.

Tickets voor het museum voor moderne kunst waren dit laatste weekend gratis. Dj's traden op in de galerijen en bezoekers konden meedoen aan workshops. De 2000 kunstwerken, van bijvoorbeeld Salvador Dalí, Henri Matisse en Piet Mondriaan, worden vanaf maandag verplaatst. Veel stukken worden de komende jaren uitgeleend aan andere musea in Frankrijk en de rest van de wereld.

Het Centre Pompidou trok vorig jaar 3,2 miljoen bezoekers en is een van de populairste musea van Parijs. Het gebouw opende in 1977 en is vernoemd naar de Franse president Georges Pompidou. Het valt op door zijn gekleurde pijpleidingen, ventilatieschachten en roltrappen die aan de buitenkant te zien zijn.

Tijdens de verbouwing wordt onder meer asbest verwijderd. De renovatie gaat naar verwachting 262 miljoen euro kosten. Het museum gaat in 2030 weer open.