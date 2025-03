Belg Casteels beëindigt interlandloopbaan na terugkeer Courtois

BRUSSEL (ANP/BELGA) - Koen Casteels stelt zich niet langer beschikbaar voor het Belgische voetbalelftal. De 32-jarige doelman heeft dat besloten vanwege de houding van de Belgische voetbalbond rond de terugkeer van Thibaut Courtois.

Courtois komt na een conflict met bondscoach Domenico Tedesco al ruim anderhalf jaar niet meer uit voor België. Nu de Italiaan is vervangen door Rudi Garcia, is een rentree van de keeper van Real Madrid aanstaande.

"Eerst en vooral vind ik het een beetje raar dat Courtois zelf mag beslissen dat hij mag terugkomen", zegt Casteels in de podcast MidMid van Play Sports. "En daarnaast vind ik het heel raar dat de voetbalbond 180 graden draait en de rode loper uitrolt en hem met open armen verwelkomt, hoewel er eigenlijk niets veranderd is. Dat zit diep. Niet zozeer naar Thibaut toe, maar vooral naar de voetbalbond. Dat past niet bij de waarden en normen die ik heb over wat een teamsport of een sportieve organisatie zou moeten zijn. Daarom wil ik officieel aankondigen dat ik vanaf vandaag niet meer ter beschikking zal staan van de nationale ploeg."