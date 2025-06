Grote drukte bij Festival op de Ring in Amsterdam

Het is zaterdagavond erg druk op het Festival op de Ring in Amsterdam. Lokale media melden dat tientallen mensen over de hekken langs de snelweg klimmen. Stadszender AT5 zegt meerdere berichten te hebben ontvangen van bezoekers die weg willen omdat het te druk is op het festivalterrein op de A10 en volgens Het Parool is de sfeer in de buurt van een van de podia "bij vlagen grimmig".

Aan het begin van de avond werd al duidelijk dat de gebieden rond de podia van Kris Kross Amsterdam en Audio Obscura vol waren. De organisatie liet daar geen nieuwe bezoekers meer toe en sloot de entree naar het festivalterrein bij de S206 af.

Een woordvoerder van de organisatie bevestigt een melding te hebben ontvangen van mensen die over hekken klimmen. "Er wordt door politie, handhaving en beveiliging op geacteerd", zegt zij.