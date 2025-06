Man verdrinkt in Ochten

OCHTEN (ANP) - Een man is zaterdagmiddag verdronken in een grindgat van de Waal aan de Waalbandijk in het Gelderse Ochten. Hij kwam in de problemen tijdens het zwemmen, meldt de politie.

Er werd hulp ingeschakeld, maar die kwam te laat.

Ook in het Gelderse Emst kwam zaterdag een zwemmer om het leven. Een 16-jarige jongen verdronk in een zwemplas aan de Viskweekweg.

In Zoetermeer haalden omstanders een kind uit het water van recreatiegebied Noord Aa. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het om een "redelijk jong kind" gaat, dat op het strand is gereanimeerd en daarna met de traumahelikopter naar het ziekenhuis is vervoerd. Hoe het nu met het kind gaat, is niet bekend.