Grote ijzermeteoriet bij Space Expo geveild voor 1,7 miljoen euro

NOORDWIJK (ANP) - De grote ijzermeteoriet die deze zomer te zien was bij ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk is zaterdag geveild voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Dat laat het veilinghuis Hessink's weten. De koper is iemand uit de Verenigde Staten. Inclusief opgeld komt het bedrag uit op ruim 2 miljoen euro.

Volgens het veilinghuis is het de grootste ijzermeteoriet die ooit onder de hamer is gekomen. Vooraf was de verwachting dat de verkoop tussen de 800.000 en 1 miljoen euro zou kunnen opbrengen.

De meteoriet is enkele duizenden jaren geleden ingeslagen bij het dorp Gibeon in Namibië. Hij werd in de negentiende eeuw gevonden. De huidige eigenaar, een sterrenwacht in Dordrecht, wilde de meteoriet veilen om een nieuw planetarium te kunnen bouwen.

Volgens het veilinghuis was er veel belangstelling voor de meteoriet. "De zaal zat goed vol. Veel mensen waren er ook vooral uit nieuwsgierigheid", aldus een woordvoerder.