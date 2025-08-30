ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote ijzermeteoriet bij Space Expo geveild voor 1,7 miljoen euro

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 14:43
anp300825092 1
NOORDWIJK (ANP) - De grote ijzermeteoriet die deze zomer te zien was bij ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk is zaterdag geveild voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Dat laat het veilinghuis Hessink's weten. De koper is iemand uit de Verenigde Staten. Inclusief opgeld komt het bedrag uit op ruim 2 miljoen euro.
Volgens het veilinghuis is het de grootste ijzermeteoriet die ooit onder de hamer is gekomen. Vooraf was de verwachting dat de verkoop tussen de 800.000 en 1 miljoen euro zou kunnen opbrengen.
De meteoriet is enkele duizenden jaren geleden ingeslagen bij het dorp Gibeon in Namibië. Hij werd in de negentiende eeuw gevonden. De huidige eigenaar, een sterrenwacht in Dordrecht, wilde de meteoriet veilen om een nieuw planetarium te kunnen bouwen.
Volgens het veilinghuis was er veel belangstelling voor de meteoriet. "De zaal zat goed vol. Veel mensen waren er ook vooral uit nieuwsgierigheid", aldus een woordvoerder.
Vorig artikel

BBB-top kwaad op dierenactivist die dreigde met brandstichting

Volgend artikel

Jongeren moeten oppassen voor finfluencers: "Veel te mooie beloftes"

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt