Jongeren moeten oppassen voor finfluencers: "Veel te mooie beloftes"

Economie
door Pieter Immerzeel
zaterdag, 30 augustus 2025 om 14:56
ANP-520833116
Je kunt ze online bijna niet over het hoofd zien: finfluencers, oftewel influencers die je beloven rijk te worden als je doet als zij. Vaak bieden ze een veel te dure beleggingscursus aan of adviseren je veel te veel risico te nemen.
Twee derde van de jongeren is ze online weleens tegengekomen, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. Gelukkig vindt 84 procent ze onbetrouwbaar overkomen. "Ik zie vooral reclames van crypto-investeerders op social media en ook af en toe op YouTube", vertelt een panellid van EenVandaag. "Ze lijken mij nooit betrouwbaar, omdat ze met veel te mooie beloftes komen over slapend rijk worden. Ook vertellen ze nooit waarom ze hun advies delen. Het is een mooi praatje, waarbij we blijkbaar maar moeten uitgaan van hun goede bedoelingen."
Toch staat 9 procent van de jongeren open voor de adviezen. "Ik ken een paar goede finfluencers, die geen gouden bergen beloven, dingen goed uitleggen en risico's goed benoemen", zegt een ander panellid. De jongeren vinden dat finfluencers nuttig kunnen zijn, zolang je zelf maar kritisch blijft nadenken. "Je hoeft niet alles als waarheid te beschouwen wat deze finfluencers zeggen, maar soms geeft het wel inspiratie."
CDA-leider Henri Bontenbal is het daar niet mee eens. Hij wil paal en perk stellen aan de misleidende adviezen van finfluencers, zo valt ook in het verkiezingsprogramma van zijn partij te lezen. "Dit soort advies zou onder beleggingsadvies moeten vallen", zegt hij. "En dat mag alleen door professionals gegeven worden."
Bron: EenVandaag

