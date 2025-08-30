ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

BBB-top kwaad op dierenactivist die dreigde met brandstichting

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 14:40
anp300825091 1
DEN HAAG (ANP) - BBB-kopstukken reageren kwaad op de uitspraken van een radicale dierenrechtenactivist die in De Telegraaf dreigde het partijbureau in brand te steken. "Op alle mogelijke lagen is dit onacceptabel", zei partijleider Caroline van der Plas zaterdag op een partijbijeenkomst. "Ik wil dat deze man vandaag nog wordt opgepakt." Op X zei ze aangifte te doen.
"Caroline van der Plas doen we niks, maar dat kantoor van die partij komt aan de beurt. De fik erin", citeerde De Telegraaf de man. BBB-partijvoorzitter Erik Stegink zei dat medewerkers op het partijbureau in Colmschate en naastgelegen bedrijven zich bedreigd voelen. "Dit kan en mag hier in Nederland nooit plaatsvinden." Tweede Kamerlid Marieke Wijen-Nass vindt het "totaal onbegrijpelijk dat de politie niet eerder heeft ingegrepen."
BBB'ers ageren al langer tegen dierenrechtenactivisten die bijvoorbeeld stallen bezetten. In het verkiezingsprogramma staat dat de partij werkt aan een wetsvoorstel om "dierenextremisme strenger te kunnen bestraffen".
Intimidatie van boeren
Demissionair landbouwminister Femke Wiersma (BBB) noemde intimidatie van boeren ook als reden om de uitstootgegevens van landbouwbedrijven die meerdere media hebben opgevraagd, niet te publiceren. "Het is niet dat ik journalistieke vrijheid in de weg wil staan", zei Wiersma in de partijbijeenkomst via een videoverbinding.
Op de bijeenkomst meldde de BBB dat de leden het conceptprogramma en de conceptkandidatenlijst met ruime meerderheid hebben aangenomen.
Vorig artikel

Premier Spanje steunt Palestijnse leider na weigering visum VS

Volgend artikel

Grote ijzermeteoriet bij Space Expo geveild voor 1,7 miljoen euro

POPULAIR NIEUWS

anp 472840588

Dit is waarom zoveel Duitsers hun auto parkeren op het Nederlandse platteland

191588742_l

Wat vrouwen fantaseren en dromen over seks: 4 vrouwen vertellen

ANP-453823329

Johan Remkes gaat niks meer voor ons oplossen: hij is heel ziek

gandr-collage (1)

De rampen in Palestina/Israel zijn de schuld van egoistisch Engeland

ANP-532343670

Schokkende studie laat zien waar AI-chatbots werkelijk hun informatie vandaan halen

shutterstock_2484279957

Tips: 7 vieze gewoontes in je badkamer die je beter vandaag nog stopt