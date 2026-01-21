ECONOMIE
Grote internationale drugsbende opgerold met Nederlandse hulp

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 10:07
DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse politie heeft meegewerkt aan het oprollen van een internationale drugsbende waarbij ook Nederlandse burgers betrokken waren. Dat meldt de Europese politie (Europol) woensdag. De bende maakte en verspreidde synthetische drugs.
De Nederlander Andy Kraag, hoofd van het European Serious Organised Crime Centre van Europol, zegt dat het gaat om "veruit de grootste operatie die we ooit hebben uitgevoerd" in de strijd tegen bendes die zich bezighouden met synthetische drugs.
Aan de operatie, die een jaar heeft geduurd, werkten politieagenten uit België, Tsjechië, Duitsland, Nederland, Polen en Spanje mee. Meer dan 85 mensen zijn aangehouden, onder wie twee vermoedelijke leiders uit Polen.
In totaal zijn 24 industriële laboratoria ontmanteld en ongeveer 1000 ton chemicaliën in beslag genomen die worden gebruikt voor de productie van harddrugs zoals MDMA, amfetamine en meth. Kraag denkt dat de operatie "een enorme klap is voor georganiseerde misdaadgroepen".
