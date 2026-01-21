Winter Vol Liefde: boze Ben ontdekt dat liefde toch niet door de maag gaat en de schade van tsunami Karine blijft beperkt

Het is een nieuw record in Winter Vol Liefde: Klaas stuurde Karine binnen een uur naar huis. Ook bij Monique gaat het mis. De ogenschijnlijk zo zachtaardige Ben blijkt een onaangename kant te hebben.

Ben doet alsof hij Monique meeneemt naar de Malediven, haar daar een chefkokwaardig menu voorzet bij de ondergaande zon en haar daarna een diamanten ring cadeau geeft, maar hij maakt een lasagne, vegetarisch nog wel. En dat geeft hem recht op van alles, maar tenminste een arm om Monique heen. Die schrikt terug, vindt het allemaal te snel gaan of weet eigenlijk allang dat ze Ben niet wil. Ben voelt zich zo afgewezen dat hij de rest van de tijd chagrijnig is. Om het een en ander nog creepier te maken, zegt hij in de voice-over: "Als je dit allemaal voor haar doet en je doet een arm om haar heen en ze zegt dat ze zich awkward voelt. Dat vind ik wel heel erg. Dat valt me echt tegen." En dan 's avonds nog een keer tegen Monique: "Als ik een arm om je heen sla, vind je dat niet fijn. Dat gaf mij echt een knauw, dat doet zeer." Hij vindt het de normaalste gang van zaken: lasagne maken, kusjes vragen. Maar liefde is niet te koop Ben, zelfs niet met een bord pasta.

In shock door een tsunami

Karine - bijna 52 - noemt zich een echt bergmeisje. En ze is dol op armhaar. Het grappige is dat ze zelf zegt dat je al binnen een aantal minuten of een uur weet of je een bepaalde energie voelt onderling of dat er meteen iets is waar je je aan ergert. Nou Klaas wist letterlijk binnen 10 seconden dat er een heleboel was waar hij zich aan ergert. Het is de eindeloze woordenstroom, het geaffecteerde toontje, de bemoeienissen met zijn interieur (de tegels 80 bij 80) en dan zit ze ook nog in zijn spullen. Klaas kijkt met doodsangst in de ogen naar de andere kant van de tafel. De twee andere vrouwen zitten ademloos te luisteren. Niet uit interesse, maar uit verbijstering over de enorme berg non-informatie die ze over zich uitgestort krijgen. Het is zo iemand, bij wie je ondertussen de was gaat opvouwen als ze belt. Klaas is in shock van haar binnenkomst. "Ik stond stijf van de stress. Ik heb dit nog nooit meegemaakt", klinkt het nog steeds een beetje ontdaan. "Jij doet mijn parfum op dus je zit in mijn spullen zonder te vragen." Wie doet dat? Karine dus. En ze kan meteen weer haar spullen pakken.