Von der Leyen: EU moet wereld van pure macht accepteren

Samenleving
door anp
woensdag, 21 januari 2026 om 9:31
STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie moet accepteren dat we in een wereld van pure macht leven. Dat stelde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, in een toespraak in het Europees Parlement. De situatie met Groenland, gebeurtenissen in Venezuela en oorlog in Oekraïne tonen volgens de voorzitter aan dat de internationale orde niet alleen enorm snel is veranderd, maar dat dit ook "permanent is".
Net als dinsdag op het World Economic Forum in Davos herhaalde Von der Leyen dat Europa daarom haast moet maken om onafhankelijker te worden. "Of het nu gaat om onze economie of onze veiligheid, om technologie of democratie. We moeten zelf sterk staan als we de wereld om ons heen willen vormgeven."
Ze zei te geloven dat de EU snel kan veranderen, "net zoals we hebben gedaan in de energiecrisis of tijdens de pandemie". Net zoals de wereld snel verandert, moeten "onze instellingen, overheden en samenlevingen - wij allemaal" dat ook doen, aldus Von der Leyen.
Tarieven VS
Over Groenland benadrukte ze nog eens dat ze de tarieven opgelegd door de Verenigde Staten fout vindt. Tegelijk waarschuwde ze ervoor dat de EU niet in een neerwaartse spiraal terecht moet komen met bondgenoten zoals de VS. Een meerderheid van het Europees Parlement heeft aangegeven een stemming over de handelsdeal met de VS in de koelkast te willen zetten vanwege de spanningen rondom Groenland.
EU-leiders komen donderdag bij elkaar voor een ingelast overleg over de reactie van de EU op de Amerikaanse tarieven.
