ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote inzet bij zware natuurbrand in Zuid-Frankrijk

Samenleving
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 13:49
anp050926083 1
PUILAURENS (ANP/BELGA) - Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude vraagt om veel inzet van brandweer en andere hulpdiensten, zo melden diverse Franse media.
Tot dusver is 225 hectare afgebrand, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. De toestand in het gebied in de gemeente Puilaurens is nog kritiek, schrijft bijvoorbeeld een regionale editie van nieuwssite France Info.
In het getroffen deel zijn zo'n 350 brandweerlieden actief met honderd voertuigen. Ook worden een blusvliegtuig en een helikopter ingezet. Ze hebben honderden hectares weten te beschermen voor de vlammen.
De brand brak vrijdagmiddag uit in Puilaurens, dat ten westen van Perpignan ligt, aan de rand van de Pyreneeën. Vrijdagavond werden al negen blusvliegtuigen en een helikopter ingezet, die samen een zestigtal blusvluchten uitvoerden. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puilaurens, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.
loading

POPULAIR NIEUWS

71789307_m

Dit land is stiekem net zo mooi als Scandinavië, maar dan veel goedkoper

header-autobahn-langzamer

Dit is waarom Duitsers op de autobahn niet meer hard rijden

istock-beeld-eurobiljetten

Alle Prinsjesdag-plannen opgeteld: zoveel duurder wordt 2027 voor jouw huishouden

7933727_orig

Zwarte randen in huis: waarom poetsen niet helpt (het is fogging)

IMG_4644

Je neemt misschien een verboden stof in zonder het te weten: deze supplementen worden nu teruggeroepen

shutterstock_2239729667

Je huis voelt kouder dan het is: met deze 6 goedkope ingrepen voorkom je tocht en warmteverlies

Loading