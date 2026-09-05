Grote inzet bij zware natuurbrand in Zuid-Frankrijk

PUILAURENS (ANP/BELGA) - Een grote natuurbrand in het Zuid-Franse departement Aude vraagt om veel inzet van brandweer en andere hulpdiensten, zo melden diverse Franse media.

Tot dusver is 225 hectare afgebrand, wat overeenkomt met zo'n 450 voetbalvelden. De toestand in het gebied in de gemeente Puilaurens is nog kritiek, schrijft bijvoorbeeld een regionale editie van nieuwssite France Info.

In het getroffen deel zijn zo'n 350 brandweerlieden actief met honderd voertuigen. Ook worden een blusvliegtuig en een helikopter ingezet. Ze hebben honderden hectares weten te beschermen voor de vlammen.

De brand brak vrijdagmiddag uit in Puilaurens, dat ten westen van Perpignan ligt, aan de rand van de Pyreneeën. Vrijdagavond werden al negen blusvliegtuigen en een helikopter ingezet, die samen een zestigtal blusvluchten uitvoerden. In het gehucht Lavagnac werden 32 inwoners uit voorzorg geëvacueerd. Ook het kasteel van Puilaurens, beschermd werelderfgoed en een toeristische trekpleister, werd ontruimd.