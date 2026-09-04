Onderzoek bij 450.000 mensen concludeert: zo zorg je heel simpel voor een langer leven

Geen zin in de sportschool? Goed nieuws: misschien kom je op kantoor al een aardig eind. Wie regelmatig de trap pakt in plaats van gedachteloos op het liftknopje te drukken, lijkt zijn hart daar een flinke dienst mee te bewijzen. Een grote analyse onder meer dan 450.000 mensen brengt traplopen in verband met een aanzienlijk kleinere kans op hartproblemen en vroegtijdig overlijden.

Onderzoekers van de University of East Anglia legden de resultaten van negen eerdere studies naast elkaar. Daarbij keken ze naar de gezondheid van honderdduizenden deelnemers, die in sommige gevallen jarenlang werden gevolgd. Het verschil tussen trappenlopers en mensen die daar doorgaans voor bedankten, bleek opvallend.

Vooral het hart lijkt ervan te profiteren

Mensen die geregeld de trap namen, hadden volgens de analyse een 39 procent lager risico om te overlijden aan hart- en vaatziekten. Ook wanneer alle mogelijke doodsoorzaken bij elkaar werden genomen, was er een verschil: bij trappenlopers lag het risico op vroegtijdig overlijden 24 procent lager.

Dat betekent overigens niet dat een paar verdiepingen omhoog lopen een garantie is voor een lang leven. Dit soort onderzoek laat een verband zien en bewijst niet dat traplopen op zich verantwoordelijk is voor het verschil. Mensen die vaker de trap nemen, kunnen bijvoorbeeld ook op andere manieren actiever of gezonder leven.

Toch is het resultaat interessant, juist omdat traplopen nauwelijks planning vereist. Geen sportabonnement, ingewikkeld trainingsschema of vrije avond: je kunt simpelweg wat vaker de lift links laten liggen.

Maar hoeveel treden zijn genoeg?

Daar kunnen de wetenschappers nog geen harde dagelijkse norm aan hangen. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Eerder onderzoek wees er wel op dat ongeveer zes trappen per dag, grofweg zestig treden – al gunstig zou kunnen zijn voor de conditie van hart en bloedvaten.

Dat traplopen behoorlijk intensief kan voelen, is niet vreemd. Je werkt tegen de zwaartekracht in en grote spiergroepen in je benen moeten plotseling flink aan de bak. Daardoor stijgt de zuurstofbehoefte en gaat je hart sneller pompen. Zo verandert een doodgewone tocht naar de derde verdieping ongemerkt in een kleine cardiotraining.

Het aardige is dus dat gezondheidswinst niet altijd uit heroïsche sportsessies hoeft te komen. Juist korte beetjes beweging verspreid over de dag kunnen aantikken. De volgende keer dat de liftdeuren uitnodigend openschuiven, is er daarom een uitstekend excuus om ze weer dicht te laten gaan.