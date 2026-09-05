Zelfs Fox heeft er genoeg van: Trumps favoriete presentatrice ligt eruit

Twaalfenhalf jaar lang was ze het gezicht dat Donald Trump het liefst tegenover zich zag. Toen verdween Maria Bartiromo van de ene op de andere dag van het scherm. Niet vanwege kijkcijfers, niet vanwege een aflopend contract en niet omdat ze zelf wilde vertrekken. Wat haar bij Fox News de kop kostte, zegt vooral iets over de zender zelf.

Een persbericht van drie regels

Fox News Media meldde donderdag dat Bartiromo per direct geen deel meer uitmaakt van het bedrijf. "We danken Maria voor haar werk in de afgelopen twaalfenhalf jaar en wensen haar het beste in haar volgende hoofdstuk", was het enige dat de zender kwijt wilde. Een woordvoerder noemde het verder een zakelijke beslissing.

Op de zender was ze al sinds 9 augustus niet meer te zien. Haar profielpagina verdween van de site. Haar ochtendprogramma heet nu Mornings with Fox Business, haar weekshow FBN's Wall Street. Ook de uitvoerend producent van haar ochtendshow moest vertrekken. Voor een presentatrice die ruim zestien uur zendtijd per week vulde en naar schatting zes miljoen dollar per jaar verdiende, is dat een opmerkelijk stille aftocht.

Voor een presentatrice die ruim zestien uur zendtijd per week vulde, is dit een opmerkelijk stille aftocht.

Wat er in juli gebeurde

De aanleiding ligt naar verluidt in een toespraak van 16 juli. Trump beweerde die avond dat China zich met de verkiezingen van 2020 had bemoeid en dat kiezersgegevens uit achttien staten waren gestolen of gehackt. Bewijs dat er stemmen of uitslagen zijn veranderd, ontbrak.

Fox News zond die toespraak wel integraal uit, maar plakte er direct een waarschuwing achter: de zender had de onderliggende documenten niet gezien en kon de uitspraken niet beoordelen. De ochtend erna repte het populaire ontbijtprogramma er in drie uur zendtijd met geen woord over. Intern zouden producenten de instructie hebben gekregen de beweringen niet extra lucht te geven; een verhaal dat Bartiromo over China en 2020 wilde maken, mocht niet worden gemaakt.

Van die interne instructie zou zij een schermafbeelding hebben doorgestuurd naar het Witte Huis. Fox kwam er naar verluidt achter toen het Witte Huis boos aan de lijn hing.

Waarom Fox zo bang is

De terughoudendheid komt niet uit de lucht vallen. De zender schikte in 2023 voor 787,5 miljoen dollar met stemcomputerbedrijf Dominion. Een tweede zaak, van Smartmatic, is nog niet afgedaan en stevent op een rechtszaak af. Bartiromo's uitzendingen spelen in beide dossiers een hoofdrol.

Elke herhaling van een onbewezen fraudeclaim is voor Fox geen politiek risico meer, maar een financieel risico.

De zaken op een rij

Dominion: geschikt in 2023 voor 787,5 miljoen dollar.

Smartmatic: eist 2,7 miljard dollar, zaak nog niet beslist.

Beide zaken gaan over onbewezen fraudeclaims na de verkiezingen van 2020.

De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 met grote zekerheid dat China zich niet met die verkiezingen heeft bemoeid.

Trump valt zijn eigen zender aan

Ondertussen loopt de irritatie de andere kant op net zo hoog op. Trump haalde dit jaar publiekelijk uit naar presentatoren Jessica Tarlov, Shannon Bream en Bret Baier, noemde de opiniecijfers van de zender waardeloos en verweet Fox verkiezingsnederlagen van zijn eigen beweging. Baier corrigeerde hem vorige maand live in de uitzending.

Over Bartiromo was hij juist lyrisch: een echte professional en een strijder, wier fans hier niet blij mee zullen zijn. Haar advocaat gooit inmiddels olie op het vuur en noemt de berichten over een ontslag volstrekt onjuist: hij zegt bonnetjes en getuigen te hebben, desnoods in de rechtszaal.

Wie er formeel gelijk krijgt, moet nog blijken. Maar de kern van het conflict is helder: de zender die Trump groot maakte, wil zijn verhaal over 2020 niet langer navertellen.

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