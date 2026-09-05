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Pogačar verdedigt wereldtitel niet en zet punt achter seizoen

Sport
door anp
zaterdag, 05 september 2026 om 12:56
bijgewerkt om zaterdag, 05 september 2026 om 13:06
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Wielrenner Tadej Pogačar heeft bekendgemaakt dat zijn seizoen afgelopen is. De Sloveense wereldkampioen kwam vorige week zaterdag hard ten val in de Vuelta en brak daarbij onder meer een sleutelbeen en een nekwervel.
De 27-jarige renner van UAE Team Emirates kan zijn wereldtitel bij de WK eind deze maand in Canada niet verdedigen. Hij werd afgelopen week geopereerd aan zijn gebroken sleutelbeen. "Dit is natuurlijk niet de manier waarop ik mijn seizoen wilde beëindigen. Het belangrijkste is nu om goed te herstellen en mijn lichaam daarvoor de tijd die het nodig heeft te geven", aldus Pogačar via zijn ploeg.
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