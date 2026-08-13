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Grote inzet brandweer om natuurbrand Rheezerveen

Samenleving
door anp
donderdag, 13 augustus 2026 om 13:42
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RHEEZERVEEN (ANP) - In een stuk bos even ten westen van Hardenberg woedt een zeer grote natuurbrand. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer is met meerdere eenheden uit de regio aanwezig om de brand te bestrijden.
De eerste melding van brand kwam rond 12.15 uur binnen. De brand woedt in de buurt van het buurtschap Rheezerveen in de gemeente Hardenberg, in een stuk bos langs de N34.
Bij de brand komt veel rook vrij, omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Aan publiek wordt gevraagd niet naar het gebied te komen en hulpdiensten de ruimte te geven.
De brandweer meldt dat er ook contact is geweest met een camping in de omgeving. Ontruiming is daar nog niet nodig, maar de situatie wordt nauwlettend in de gaten gehouden.
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