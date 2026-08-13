Dode en gewonden door explosie bij bedrijf in Rotterdam-Europoort

ROTTERDAM (ANP) - Door een explosie bij een bedrijf aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort zijn donderdag kort na het middaguur zeker een dode en meerdere gewonden gevallen, meldt de politie. Volgens een woordvoerder is de oorzaak van de ontploffing nog niet bekend. "We doen ter plaatse onderzoek. Het is nog onduidelijk hoeveel gewonden er precies zijn gevallen."

Elders in het Rotterdamse havengebied waren donderdag meerdere incidenten. Zo was er een stroomstoring op het terrein van de Esso Raffinaderij aan de Botlekweg in het Rotterdamse Botlekgebied, waar een deel van de installaties is stilgevallen. Ook woedde er brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte.

Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen deze incidenten in Rotterdam. De Moezelweg en Botlekweg liggen hemelsbreed ongeveer 7 kilometer van elkaar. De Maasvlakte ligt meer dan 15 kilometer ten westen van de Moezelweg.