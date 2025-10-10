ECONOMIE
Grote luchtaanval op Oekraïense hoofdstad en energievoorzieningen

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 8:08
anp101025071 1
KYIV (ANP/AFP/RTR) - Rusland heeft vrijdagochtend vroeg een grootschalige aanval uitgevoerd op Oekraïense energievoorzieningen, meldt de Oekraïense minister van Energie Svitlana Grynchuk op Facebook.
"Energie-experts nemen alle noodzakelijke maatregelen om de negatieve gevolgen te beperken", schreef de minister op Facebook. "Zodra de veiligheidsomstandigheden het toelaten, zullen energie-experts beginnen met het vaststellen van de gevolgen van de aanval en het uitvoeren van herstelwerkzaamheden."
Een journalist van persbureau AFP meldde meerdere explosies en het geluid van drones boven de Oekraïense hoofdstad Kyiv. Volgens het hoofd van de militaire administratie van Kyiv zijn er drones en raketten gebruikt bij de luchtaanval. Door de aanval brak brand uit in een hoog appartementencomplex in het centrum van Kyiv.
Zevenjarig jongetje
De burgemeester van de Oekraïense hoofdstad meldt acht gewonden, van wie vijf in het ziekenhuis. In de oostelijke delen van Kyiv is de stroom uitgevallen.
In de zuidoostelijke stad Zaporizja hebben Russische drones ook meerdere doelen geraakt. Bij een luchtaanval raakte een zevenjarig jongetje gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis, aldus een regionale functionaris.
