ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Senaat VS stemt voor beëindigen van Trumps tarieven voor Brazilië

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 1:59
anp291025009 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, heeft gestemd voor het ongedaan maken van de heffingen van president Donald Trump tegen Brazilië. Dat deed de kamer door een wetsvoorstel aan te nemen dat een einde maakt aan de noodtoestand die Trump in juli uitriep als vergelding voor de vervolging door Brazilië van voormalig president Jair Bolsonaro voor een vermeende staatsgreep.
Een aanzienlijk deel van de Braziliaanse export naar de Verenigde Staten is sinds 6 augustus onderworpen aan importtarieven van 50 procent, als vergelding voor een vermeende "heksenjacht" op Bolsonaro, een geestverwant van Trump.
Het voorstel was ingediend door de Democraten, die beweren dat Trump ten onrechte een noodtoestand had afgekondigd om de hoge tarieven te rechtvaardigen. Zij kregen steun van vijf Republikeinen, onder wie voormalig senaatsleider Mitch McConnell.
Het wetsvoorstel is gestuurd naar het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinse meerderheid het naar verwachting zal blokkeren.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading