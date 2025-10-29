Senaat VS stemt voor beëindigen van Trumps tarieven voor Brazilië

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn, heeft gestemd voor het ongedaan maken van de heffingen van president Donald Trump tegen Brazilië. Dat deed de kamer door een wetsvoorstel aan te nemen dat een einde maakt aan de noodtoestand die Trump in juli uitriep als vergelding voor de vervolging door Brazilië van voormalig president Jair Bolsonaro voor een vermeende staatsgreep.

Een aanzienlijk deel van de Braziliaanse export naar de Verenigde Staten is sinds 6 augustus onderworpen aan importtarieven van 50 procent, als vergelding voor een vermeende "heksenjacht" op Bolsonaro, een geestverwant van Trump.

Het voorstel was ingediend door de Democraten, die beweren dat Trump ten onrechte een noodtoestand had afgekondigd om de hoge tarieven te rechtvaardigen. Zij kregen steun van vijf Republikeinen, onder wie voormalig senaatsleider Mitch McConnell.

Het wetsvoorstel is gestuurd naar het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinse meerderheid het naar verwachting zal blokkeren.