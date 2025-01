Badosa verslaat Gauff en bereikt eerste halve finale Grand Slam

MELBOURNE (ANP) - De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft Coco Gauff verslagen in de kwartfinale van de Australian Open. Ze versloeg de als derde geplaatste Amerikaanse in twee sets: 7-5 6-4. Het is voor het eerst dat Badosa, de nummer elf op de wereldranglijst, de halve finale van een Grand Slam bereikt.

"Ik ben een beetje emotioneel. Ik wilde de best mogelijke wedstrijd spelen, ik denk dat ik dat gedaan heb", zei de 27-jarige Badosa vol ongeloof na de winst. Door een blessure kwam ze een jaar geleden niet voor in de top honderd.

Door de uitschakeling in de kwartfinale is Gauff er niet in geslaagd voor de vijfde keer de halve finale van een Grand Slam te bereiken.