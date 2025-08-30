Grote Russische aanval op Oekraïense provincie Dnipropetrovsk

DNIPRO (ANP/AFP) - De Oekraïense regio Dnipropetrovsk is in de nacht van vrijdag op zaterdag het doelwit van een "massale aanval" door Rusland, met explosies in zowel hoofdstad Dnipro als Pavlohrad, melden lokale autoriteiten via Telegram.

Vrijdag meldde de gouverneur van Dnipropetrovsk al dat een Russische nachtelijke aanval in de regio twee mensen het leven had gekost. Hoeveel slachtoffers er bij de nieuwe aanvallen zijn gevallen, is nog niet duidelijk.

Dnipropetrovsk ligt vlak bij de frontlijn en heeft sinds de Russische invasie van februari 2022 relatief weinig grootschalig geweld gekend. Maar Moskou claimde deze week dat zijn troepen voet aan de grond hebben gekregen in de regio, iets wat Kyiv voor het eerst ook bevestigde.

De provincie behoort niet tot de vijf Oekraïense gebieden - Donetsk, Loehansk, Cherson, Zaporizja en de Krim - die Rusland heeft ingenomen. Toch wordt de strategisch belangrijke regio de laatste weken steeds vaker doelwit van zware aanvallen.