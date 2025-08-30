ECONOMIE
Grote woningbrand in Zeeuwse plaats 's-Heerenhoek

Samenleving
door anp
zaterdag, 30 augustus 2025 om 4:16
'S-HEERENHOEK (ANP) - In de Zeeuwse plaats 's-Heerenhoek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote brand uitgebroken in een woning aan de Nassauweg. Een persoon is door de brandweer uit de woning gered. Het is onduidelijk hoe het met het slachtoffer gaat.
De woning is volledig uitgebrand en het vuur is overgeslagen naar de naastgelegen schuur, die de brandweer van binnenuit probeert te blussen.
De brandweer is met drie blusvoertuigen, een autoladder en waterwagen aanwezig. Ook is een speciaal logistiek team gealarmeerd vanwege de "langdurige inzet" van het brandweerpersoneel.
De politie meldt dat de N667 ter hoogte van de plaats is afgesloten om de hulpdiensten de ruimte te geven.
