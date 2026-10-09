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Grote schade aan stroomnet door aanvallen Rusland, zegt Zelensky

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - Russische luchtaanvallen hebben het Oekraïense elektriciteitsnet "uitgebreide schade" toegebracht, zegt president Volodymyr Zelensky. "Herstelwerk gaat de klok rond door."
Rusland kiest voorzieningen als die voor stroom, water en verwarming al langer als doelwit voor de aanvallen met drones en raketten. Het land is erop uit om die plat te leggen en Oekraïne komende winter in het donker en de kou te zetten, staat in Russische plannen waarop Kyiv volgens de New York Times de hand zou hebben gelegd. Tijdens de afgelopen zeer strenge winter vielen de elektriciteit en de verwarming ook al vaak uit.
Zelensky waarschuwde dat het robuuster maken van de nutsvoorzieningen sneller moet. "Treuzelen met dit werk is absoluut onacceptabel", zei hij op X.
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