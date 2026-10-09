Debutante Van Heemst op voor brons bij WK judo

BAKOE (ANP) - Judoka Yael van Heemst mag op de WK in Bakoe (Azerbeidzjan) strijden om de bronzen plak in de klasse tot 78 kilogram. De 24-jarige WK-debutante neemt het later vrijdag op tegen de Duitse Anna Monta Olek.

Van Heemst had een bye in de eerste ronde. Ze won haar partij in de tweede ronde van de Poolse Eliza Wróblewska en versloeg vervolgens in de achtste finale de Venezolaanse Elvismar Rodríguez. In de kwartfinale verloor ze van Yelyzaveta Lytvynenko uit de Verenigde Arabische Emiraten, waardoor ze naar de herkansingen ging. Daarin troefde Van Heemst de Braziliaanse Beatriz Freitas af.

Marit Kamps kende geen succes in haar eerste WK-optreden in een andere gewichtsklasse. Ze was voorheen actief in de klasse boven 78 kilogram, maar kwam in Bakoe uit in de klasse tot 78 kilo. Ze had een bye in de eerste ronde, maar verloor in de tweede ronde van de Japanse Kurena Ikeda.