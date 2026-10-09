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Grote schade aan Topsport Amsterdam na brand Olympisch Stadion

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Het hoofdkantoor van Topsport Amsterdam, de organisatie die olympische en nationale topsporters ondersteunt, moet op zoek naar een nieuwe kantoorruimte. De brand van donderdagnacht in de kruipruimte van het Olympisch Stadion heeft zoveel schade achtergelaten dat het kantoor onbruikbaar is, laat de organisatie in een statement weten. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht.
"We zullen een paar lastige maanden tegemoetgaan", schrijft het team van Topsport Amsterdam. Hoewel de gehele schade nog niet in kaart is gebracht, is al wel duidelijk dat het bedrijf de komende vijf maanden niet zal terugkeren naar het kantoorpand.
Donderdag op vrijdagnacht ontstond er brand in de kruipruimte van de parkeergarage onder het Olympisch Stadion. Het volledige stadion, inclusief de bedrijfspanden in het gebouw, werd ontruimd. In het stadion zitten ruim dertig bedrijven. Het is volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio nog niet duidelijk wat de schade bij al die kantoren precies is.
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