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Pillay wijst wereldleiders op hun verplichtingen

Samenleving
door anp
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NEURENBERG (ANP) - Nobelprijswinnares Navanethem Pillay heeft wereldleiders gewezen op hun juridische verplichtingen. "Mijn boodschap aan politieke leiders is dat jullie de verplichting hebben om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog", zei ze tijdens een persconferentie.
Pillay droeg de prijs op aan de overlevers van internationale misdrijven en beoefenaars van en voorvechters voor internationale gerechtigheid. De 85-jarige Zuid-Afrikaanse liet eerder in haar eerste reactie weten verrast te zijn door de prijs. Ze herhaalde dat en sprak nu van "de hoogste en grootste eer van mijn leven".
Ze sprak vanuit een rechtszaal in Neurenberg waar de processen tegen nazileiders uit de Tweede Wereldoorlog werden gehouden. "Misschien was het wel voorbestemd dat ik in deze historische rechtszaal was toen de aankondiging werd gedaan en ik te horen kreeg dat ik de prijs had gewonnen."
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