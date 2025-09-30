Grote schade en nog tientallen vermist na storm Vietnam

HANOI (ANP/AFP) - Bualoi, de storm die afgelopen weekend zeker twaalf uur lang over Vietnam raasde, heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Het dodental als gevolg van de tropische storm is inmiddels opgelopen tot 26, tientallen mensen zijn nog vermist. Zeker honderd mensen raakten gewond. Ook zijn huizen, belangrijke infrastructuur en gewassen vernield door de aanhoudende overstromingen.

De tijd die de storm in Vietnam "verbleef" is opmerkelijk lang, reageerde Mai Van Khiem, het hoofd van het Landelijk Centrum voor Hydrometeorologische Voorspellingen. In aanloop naar Bualoi werden bijna 30.000 mensen geëvacueerd uit het zwaarst getroffen gebied. Ook werden honderden vluchten geannuleerd, omdat vier luchthavens de deuren sloten.