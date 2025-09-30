ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote schade en nog tientallen vermist na storm Vietnam

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 15:01
anp300925118 1
HANOI (ANP/AFP) - Bualoi, de storm die afgelopen weekend zeker twaalf uur lang over Vietnam raasde, heeft een spoor van vernieling achtergelaten. Het dodental als gevolg van de tropische storm is inmiddels opgelopen tot 26, tientallen mensen zijn nog vermist. Zeker honderd mensen raakten gewond. Ook zijn huizen, belangrijke infrastructuur en gewassen vernield door de aanhoudende overstromingen.
De tijd die de storm in Vietnam "verbleef" is opmerkelijk lang, reageerde Mai Van Khiem, het hoofd van het Landelijk Centrum voor Hydrometeorologische Voorspellingen. In aanloop naar Bualoi werden bijna 30.000 mensen geëvacueerd uit het zwaarst getroffen gebied. Ook werden honderden vluchten geannuleerd, omdat vier luchthavens de deuren sloten.
loading

POPULAIR NIEUWS

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

65471927_m

Deze karaktereigenschappen voorspellen of je langer leeft

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

Loading