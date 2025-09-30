Code rood om noodweer op Ibiza, ingetrokken voor Valencia

IBIZA-STAD (ANP/AFP) - De Spaanse nationale weerdienst heeft code rood afgegeven voor de Spaanse eilanden Ibiza en Formentera in verband met overstromingsgevaar. Voor de regio Valencia, waar de weerswaarschuwing sinds maandag gold, is het hoogste alarmniveau niet langer van kracht.

Op Ibiza waarschuwen meteorologen voor "buitengewoon gevaarlijke situaties" vanwege de hevige regenval die plotselinge overstromingen kan veroorzaken. De autoriteiten roepen de inwoners van Ibiza-Stad op om niet te reizen en buitenactiviteiten te vermijden.

De Spaanse weerdienst AEMET heeft de weerswaarschuwing voor hevige regens en onweer in Valencia met twee niveaus verlaagd naar code geel. De regio werd in oktober vorig jaar zwaar getroffen door dodelijke overstromingen. 235 mensen kwamen door het noodweer om het leven. Gevreesd werd voor soortgelijke overstromingen. Uit voorzorg bleven scholen en andere openbare ruimtes maandag gesloten.