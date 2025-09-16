ECONOMIE
Miljoenen voor bodycams in trein en veiligere stations

Samenleving
door anp
dinsdag, 16 september 2025 om 15:44
anp160925189 1
DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet trekt 32 miljoen euro uit voor veiligheid in het openbaar vervoer. Daarvan is 12 miljoen euro bestemd voor de aanschaf van bodycams voor NS-medewerkers. Voor de veiligheid op stations komt 20 miljoen euro beschikbaar.
Met het geld voor de bodycams geeft staatssecretaris Thierry Aartsen (Infrastructuur, VVD) uitvoering aan een afspraak uit het vorig jaar gesloten coalitieakkoord. Een overgrote Kamermeerderheid riep dit voorjaar nog op "alles op alles" te zetten om dit te regelen.
"Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in het openbaar vervoer", zegt Aartsen. Tegelijkertijd ziet hij dat "de verharding van de samenleving" ook daar voelbaar is. Dat treft vooral ov-medewerkers, maar ook reizigers. "Dat is onacceptabel", vindt de bewindsman.
