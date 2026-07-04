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Supporters Marokko rijden toeterend weg na feest in Amsterdam

Samenleving
door anp
zondag, 05 juli 2026 om 1:36
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AMSTERDAM (ANP) - In Amsterdam zijn supporters van Marokko, die de winst van de WK-wedstrijd tegen Canada vierden, huiswaarts gekeerd.
Honderden mensen verzamelden zich kort na het eindsignaal van de wedstrijd op het kruispunt bij de Burgemeester de Vlugtlaan. Het feest verplaatste zich vervolgens naar een hoek verderop, waar straten ook volliepen met auto's met feestende mensen die uit de daken en ramen hingen.
Rond middernacht kwam de verkeersstroom weer op gang en trokken de toeterende auto's weg over de eerder afgesloten wegen.
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