VK legt sancties op aan Russen om deportatie Oekraïense kinderen

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk heeft sancties opgelegd aan drie Russische organisaties en acht personen die het verantwoordelijk houdt voor de "gedwongen deportatie, indoctrinatie en militarisatie" van Oekraïense kinderen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de partijen die nu op de sanctielijst zijn bijgeschreven gelieerd aan onder meer het "heropvoeden" van de kinderen.

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn volgens een studie van Yale van mei dit jaar zeker 19.000 kinderen meegenomen naar Rusland, van wie er vooralsnog ongeveer 1200 zijn teruggekeerd. In juli dit jaar nam de EU eveneens stappen tegen de "militaire educatie" van Oekraïense kinderen door Rusland. Het aantal partijen dat op dergelijke gronden op de Europese sanctielijst is geplaatst, staat sindsdien op meer dan tachtig.