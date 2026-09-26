Grote vechtpartij tussen voetbalsupporters in Eindhoven

EINDHOVEN (ANP) - In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV-Venlo en "vermoedelijk supporters van PSV". Dat bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van Omroep Brabant. Bij de gewelddadige confrontatie waren tientallen mensen betrokken, zegt hij. Niemand is aangehouden.

Bij station Eindhoven Strijp-S liep het uit de hand. De bus met supporters van VVV-Venlo was onderweg naar Volendam, waar zaterdagavond een voetbalwedstrijd wordt gespeeld. De politie greep in en kon daarmee voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep, aldus de woordvoerder.