GTST-actrice Bruni Heinke op 84-jarige leeftijd overleden

AMSTERDAM (ANP) - Actrice Bruni Heinke is vrijdag op 84-jarige leeftijd overleden. Dat heeft haar familie woensdag aan het ANP laten weten. Heinke overleed na een ziekbed, aan de gevolgen van kanker.

Heinke werd bij het grote publiek vooral bekend als Helen Helmink in de soapserie GTST. Zij nam de rol in 1992 over van actrice Marlous Fluitsma en speelde tot 1998 in de serie. Daarnaast speelde ze in grote films als Soldaat van Oranje en Spetters. Haar laatste filmrol speelde ze in 2022, in de komedie Casa Coco.

Heinke studeerde in 1965 af aan de Toneelacademie in Maastricht. Hierna speelde zij jarenlang bij diverse toneelgezelschappen, zoals Het Amsterdams Toneel, Het Stadstoneel Rotterdam en De Nederlandse Comedie. In de jaren zeventig en tachtig speelde Heinke in televisieseries als Herenstraat 10 en Dagboek van een Herdershond.

De crematie van Heinke vindt komend weekend in besloten kring plaats.