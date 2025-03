Real Madrid schakelt Atlético uit na strafschoppen

MADRID (ANP) - Real Madrid heeft zich via strafschoppen ten koste van stadsgenoot Atlético Madrid geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Atlético Madrid won de reguliere wedstrijd met 1-0, nadat Real Madrid met 2-1 in de heenwedstrijd had gezegevierd.

De Atlético-spelers Júlian Alvarez en Marcos Llorente misten hun strafschoppen. Alvarez raakte met zijn rechterbeen eerst zijn linkerbeen waarna de penalty na ingrijpen van de VAR werd afgekeurd. Llorente schoot tegen de lat. Lucas Vázquez miste voor Real Madrid. De Duitser Antonio Rüdiger werd de gevierde man van Real Madrid nadat hij de beslissende raak schoot.

Real Madrid treft Arsenal volgende maand in de strijd om de halve finale. De Londense club had eerder op de avond aan een 2-2-gelijkspel genoeg om PSV uit te schakelen.