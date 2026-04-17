Guterres in Vredespaleis: internationaal recht staat onder druk

DEN HAAG (ANP) - Het internationaal recht staat onder druk, juist ook door "landen die unieke verantwoordelijkheden hebben voor het handhaven van internationale vrede en veiligheid", zei VN-chef António Guterres bij een viering van tachtig jaar Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Daar zijn ook onder anderen minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen en koning Willem-Alexander aanwezig.

Het is nu belangrijker dan ooit voor landen om zich aan het internationaal recht te houden, aldus Guterres. Maar "de instellingen die zijn opgericht om recht te verschaffen, deze en andere, worden steeds vaker in twijfel getrokken en op de proef gesteld."

"In sommige gevallen is de rol van het recht zelf openlijk in twijfel getrokken", zei ook president van het hof, Yuji Iwasawa. "Deze trends zetten het systeem dat we dienen onder grote druk en herinneren ons eraan dat het internationale rechtssysteem niet voor lief mag worden genomen."

Internationaal rechtssysteem aangevallen

Het zou een feestelijke dag moeten zijn, zei voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN Annalena Baerbock. "Maar zoals ik eerder al zei bij de opening van de tachtigste sessie van de Algemene Vergadering: dit zijn geen normale tijden. Elke week brengt een nieuwe crisis met zich mee." Het internationale rechtssysteem wordt niet alleen op de proef gesteld, maar ook regelrecht aangevallen, aldus Baerbock. "En sommige landen proberen het niet eens te verbergen."

Tegelijkertijd zegt Baerbock ook de kracht van de uitspraken van het Hof te zien, daarbij verwijzend naar het oordeel dat landen verantwoordelijkheden dragen om klimaatverandering tegen te gaan. "Ik zag toen voor het eerst hoe een oordeel van het Internationaal Gerechtshof door jonge mensen werd gevierd op sociale media."