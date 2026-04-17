Wielrenster Gery houdt Bredewold van zege in Brabantse Pijl

OVERIJSE (ANP) - Wielrenster Célia Gery uit Frankrijk heeft Mischa Bredewold afgetroefd in de Brabantse Pijl. De 20-jarige Franse renster van FDJ United - Suez was na 125,7 kilometer de beste in de sprint in Overijse voor Bredewold en de Italiaanse Silvia Persico.

Het is voor Gery de eerste profzege. Ze werd afgelopen jaar wereldkampioene in de categorie onder 23 jaar.

Met een aanval in haar eentje kwam Van der Breggen met nog 23 kilometer te gaan bij de twee Nederlandse koploopsters, Loes Adegeest en Anneke Dijksma. Met nog een lokale ronde te gaan had het trio 20 seconden voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en een minuut op het peloton. Dijksma moest eraf op de laatste beklimming van de Moskesstraat, maar Van der Breggen slaagde er niet in Adegeest kwijt te spelen.

'Mooie winnaar'

De tweevoudig wereldkampioene besloot vervolgens in het wiel van Adegeest te blijven, waardoor het peloton terugkwam. Gery ging de sprint aan en Bredewold kon er niet meer voorbijkomen.

Bredewold was blij dat ze de kans had gekregen om te sprinten. "Als je tweede wordt op een aankomst als deze is dat wel balen. Ik had het graag willen afmaken en zat er dichtbij. Maar het is een mooie winnaar", feliciteerde ze in het flashinterview de Française Gery.

De wielrenster van SD Worx - Protime vertelde dat ze wellicht in de aanloop naar de sprint te veel energie had verspeeld in haar poging het wiel van haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky te houden. "Dat kostte me net die ene meter", zei ze daarover.