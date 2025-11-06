Guterres verwijt leiders 'dodelijke nalatigheid' met klimaat

BELÉM (ANP) - VN-chef António Guterres heeft regeringsleiders in het Braziliaanse Belém ervan langs gegeven, omdat ze er niet in slagen de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. "Dat is moreel falen en dodelijke nalatigheid", zei hij vanaf het podium op de top voor tientallen regeringsleiders. Die bijeenkomst gaat vooraf aan de VN-klimaattop, die maandag begint.

Ondanks zijn harde woorden toonde Guterres zich positief over de mogelijkheden die de wereld nog heeft om klimaatverandering te beperken. "We zijn nog nooit beter uitgerust geweest om terug te vechten", zei hij. "Wat we vooral nog missen, is politieke moed."

Vooral de dalende prijzen van hernieuwbare energiebronnen geven Guterres hoop.