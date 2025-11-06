ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Guterres verwijt leiders 'dodelijke nalatigheid' met klimaat

Samenleving
door anp
donderdag, 06 november 2025 om 16:20
anp061125168 1
BELÉM (ANP) - VN-chef António Guterres heeft regeringsleiders in het Braziliaanse Belém ervan langs gegeven, omdat ze er niet in slagen de opwarming van de aarde onder de 1,5 graad te houden. "Dat is moreel falen en dodelijke nalatigheid", zei hij vanaf het podium op de top voor tientallen regeringsleiders. Die bijeenkomst gaat vooraf aan de VN-klimaattop, die maandag begint.
Ondanks zijn harde woorden toonde Guterres zich positief over de mogelijkheden die de wereld nog heeft om klimaatverandering te beperken. "We zijn nog nooit beter uitgerust geweest om terug te vechten", zei hij. "Wat we vooral nog missen, is politieke moed."
Vooral de dalende prijzen van hernieuwbare energiebronnen geven Guterres hoop.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2597974779

Orthopeed waarschuwt: “Havermelk straks oorzaak van gebroken heupen”

shutterstock_2403533323

10 dingen die je kat echt vervelend vindt

ANP-525081073

Zo hou je je huis warm en je energierekening laag: 10 bespaartips van Milieu Centraal

78366924_m

Waarom krimpen je kleren in de was en kun je ze herstellen?

anp051125214 1

Timmermans: heel onwaarschijnlijk dat ik terugkeer in politiek

fermentedfibers_4x3a

Deze nieuwe techniek kan wereldhonger bestrijden én maakt textielproductie groener

Loading