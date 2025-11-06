Lula veroordeelt 'extremisten' om nepnieuws over klimaat

BELÉM (ANP) - De Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva heeft de officieuze opening van de VN-klimaattop in zijn land aangegrepen voor een tirade tegen desinformatie over het klimaat. "Extremisten verspreiden nepnieuws voor hun eigen electorale gewin", zei hij in Belém tegen zijn toehoorders, zonder namen te noemen.

De klimaattop begint maandag officieel, maar Lula ontvangt donderdag en vrijdag al tientallen regeringsleiders en andere prominenten. Ze houden speeches en spreken elkaar over ontbossing, de energietransitie en de klimaatdoelen, die met de huidige koers bij lange na nog niet worden gehaald. Ook demissionair premier Dick Schoof is erbij.

Brazilië houdt de top bewust in Belém, omdat die stad aan de rand van het Amazonegebied ligt. "Het is tijd voor bewoners van de Amazone om de vraag te stellen wat de rest van de wereld doet om de instorting van hun huis te voorkomen", zei Lula. Hij noemt dit de top "van de waarheid" in de strijd tegen de opwarming van de aarde.