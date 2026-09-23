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Haagse gemeenteraad wil opheldering over rellen Malieveld

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 16:08
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DEN HAAG (ANP) - Vrijwel de volledige gemeenteraad van Den Haag wil opheldering over de extreemrechtse rellen op het Malieveld afgelopen zaterdag. Negen van de elf partijen hebben samen vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.
De partijen willen onder meer weten of burgemeester Jan van Zanen vooraf wist dat in extreemrechtse groepen werd opgeroepen tot geweld, en welke maatregelen zijn genomen om ongeregeldheden te voorkomen. Daarnaast vragen de partijen wat er kan worden gedaan tegen "racistische en antisemitische uitingen", "uitingen met neonazistische symboliek" en "uitingen van homohaat". Verder willen ze horen wat de gevolgen zijn als de organisator weer een protest wil organiseren.
Honderden mensen deden zaterdag in Den Haag mee aan de demonstratie 'Wij zijn het volk'. Er waren vlaggen van de extreemrechtse Nederlandse Nationalistische Beweging (NNB) te zien. Sommige deelnemers brachten de Hitlergroet.
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