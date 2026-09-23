Syrische leider noemt in VN-toespraak Golanhoogten Syrisch

NEW YORK (ANP) - De Syrische leider Ahmed al-Sharaa heeft in zijn bijdrage aan het plenair debat van de Algemene Vergadering van de VN herhaald dat de door Israël bezette Golanhoogten Syrisch zijn en blijven. De omstreden landsdelen, grenzend aan het noorden van Israël, worden al decennia door Israël geclaimd en gelden vandaag de dag als Israëlische bufferzone.

Tegen de zaal in New York zei Al-Sharaa dat hoewel de reputatie van Syrië mondiaal in de lift zit, Israël nog altijd Syrië aanvalt. Volgens de Syrische president werden al meer dan vijfhonderd luchtaanvallen en 1200 invallen gedaan. Ook zouden meer dan driehonderd mensen door Israël zijn vastgezet. Die daden noemt Al-Sharaa "strijdig met de houding die we zien op wereldniveau". Hij roept Israël dan ook op zich terug te trekken tot de positie die het had tot de val van het regime-Assad, eind december 2024.

"Vrede is mogelijk voor wie het nastreeft in vrede te leven", aldus Al-Sharaa, "een rechtvaardige vrede, die de rechten van allen respecteert."