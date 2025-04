Haagse rechtbank: geen risicovolle zaken ingepland rond NAVO-top

DEN HAAG (ANP) - Rond de NAVO-top eind juni in Den Haag zal de rechtbank in de stad geen "risicozittingen" houden. Dat moet "inzet van extra politie voorkomen", laat een woordvoerder weten na berichtgeving van Omroep West. Het besluit geldt voor de week van 23 tot en met 27 juni.

Volgens de rechtbank zal de Haagse politie mensen in die periode ook op andere plekken opsluiten. "Zo wordt voorkomen dat er problemen ontstaan bij het vervoer van het hoofdbureau naar de rechtbank en andersom."

Den Haag is op 24 en 25 juni gastheer van de top, een van de grootste bijeenkomsten die ooit in Nederland zijn gehouden. Onder de deelnemers zijn de staatshoofden en regeringsleiders en de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie van 45 landen. In hun kielzog nemen zij duizenden delegatieleden mee. Ook komen waarschijnlijk ongeveer 2000 journalisten uit de hele wereld naar de top.

De politie zet zo'n 27.000 medewerkers in, bijna de helft van al haar personeel in het land, vanwege de top.